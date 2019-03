50 Millionen Spieler bei Apex Legends unterwegs

Als Respawn Entertainment anfing, die bevorstehende Einführung von Apex Legends zu teasern, rollten ein paar Leute die Augen wegen der Aussicht auf ein weiteres Battle-Royale-Spiel. Jetzt, genau einen Monat nach dem plötzlichen Start des Spiels als Free-to-Play-Titel auf PC, PS4 und Xbox One ist da eine ganz andere Situation. Respawn-Macher Vince Zampella hat gerade auf Twitter bestätigt, dass in den Wochen seit dem Start erstaunliche 50 Millionen Spieler das Spiel ausprobiert haben. "Vielen Dank an die 50 Millionen Spieler, die im ersten Monat seit der Einführung von Apex Legends aufgetaucht sind! Ihr alle habt das Ganze zu etwas Besonderem gemacht und es wird noch viel mehr kommen!" Wir gehören zu denen, die den teambasierten Shooter ziemlich genossen haben. Ihr auch?