Game Director von The Witcher 3 arbeitet auch an Cyberpunk 2077

Konrad Tomaszkiewicz ist ein Entwickler, der durch seine Arbeit reichlich zum großen Erfolg von The Witcher 3: Wild Hunt beigetragen hat, da er als Game Director für das Projekt verantwortlich war. Nun sind in einem neuen Beitrag auf Reddit Details aus seinem LinkedIn-Profil geteilt worden, von dem aus auch auf das kommende Rollenspiel von CD Projekt Red Cyberpunk 2077 verlinkt wird.

Tomaszkiewicz ist als Design Director für das Spiel gelistet und auch Vizechef der Spieleentwicklung im Studio, so dass seine Arbeit an The Witcher 3: Wild Hunt eindeutig anerkannt wurde. Es sollte auch für die Fans des kommenden Sci-Fi-Rollenspiels eine gute Nachricht sein, wenn man bedenkt, dass er geholfen hat, The Witcher so verflixt gut zu machen, wie es war.