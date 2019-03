Drei Teams entwickeln Projekte bei Obsidian Entertainment

Obsidian Entertainment wurde gerade erst von Microsoft aufgekauft, da enthüllten sie ds Rollenspiel The Outer Worlds und fügten ihre bestehende Arbeit an der Pillars of Eternity-Serie hinzu. Aber das ist nicht alles. In einem Interview sagte der CEO des Studios, Feargus Urquhart, woran Obsidian arbeitet: "Wir haben das Team von The Outer Worlds, das den Großteil unserer Entwicklung ausmacht", sagte Urquhart im Video. "Wir haben die kleine Gruppe von Menschen, die bei Pillars of Eternity zum Ende gehen. Und dann haben wir noch zwei weitere Teams, die die Dinge in Gang setzen." Später im selben Interview gab es einen sehr interessanten Moment, in dem über mögliche Fortsetzungen diskutiert wurde, und ob Microsoft die Rechte an denen besitzen würde, worauf Urquhart einfach mit einem Lächeln antwortete, bevor er sagte, er könne nicht darüber reden.