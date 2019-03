Zelda aus Breath of the Wild kriegt Nendoroid-Figur

Die Good Smile Company ist bekannt für die Herstellung von bezaubernden kleinen Figuren namens Nendoroids, die uns wie Funko Pops oder ähnliche Figuren niedliche Charaktermodelle von Deadpool bis Professor Layton bringen. Und jetzt wissen wir, dass eine Figur von Prinzessin Zelda im Look von The Legend of Zelda: Breath of the Wild kommt. Es gibt bereits Nendoroids von Link, aber jetzt hat Good Smile offenbart, dass wir endlich eine Zelda-Figur bekommen, obwohl wir außer dem Teaserbild unten keine weiteren Informationen haben. Alles, was wir tun können, ist zu spekulieren. Aber Link hatte viele Extras für seinen Nendoroid, wie verschiedene Gesichtsausdrücke, Waffen und sogar ein Pferd. Hoffentlich können wir das Gleiche auch für Zelda sehen, so dass wir ikonische Szenarien aus dem Rollenspiel zu Hause nachspielen können. Magst du Nendoroids?