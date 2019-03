Nintendo-Charaktere tauchten im Xbox Mixer auf Xbox One auf

Nintendo und Microsoft sind in den letzten Monaten und Jahren nahe gekommen, sei es die Minecraft- und Crossplay-Partnerschaften oder die Gerüchte zu den Plänen, Xbox Live zu erweitern, um den Service für Nintendo Switch und darüber hinaus zu veröffentlichen. Und jetzt wurden noch mehr entdeckt.

Liam Robertson hat ein Video auf Twitter veröffentlicht, in dem er das Tab Xbox Mixer auf der Xbox One öffnet, nur um Nintendo-Charaktere wie den Inkling, Princess Peach und Isabelle zu finden, die im Hintergrund erscheinen. Was bitte bedeutet das denn alles? Die Reaktionen auf den Tweet wurden mit Spekulationen gefüllt, aber im Moment verstärkt er nur die Gerüchte um eine wachsende Partnerschaft der beiden Schwergewichte.