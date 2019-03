Gehäufte Berichte zu Komplettabstürzen von Anthem auf PS4

Es ist sicher zu sagen, dass es nach der Veröffentlichung von Anthem am 22. Februar 2019 gemischte Reaktionen gegeben hat. Klar, es hat sich gut verkauft und war zwei Wochen an der Spitze der britischen Boxed-Games-Charts. Aber das Spiel hat offensichtliche Probleme (wie man auch in unserer Kritik lesen kann). Und bei ResetEra behaupten nun gleich diverse Spieler, Rückerstattungen des Kaufpreises von Sony erhalten zu haben, nachdem das Spiel ihre Konsolen "zerstört" hat.

Ein Reddit-Nutzer behauptet, dass das Spiel nicht im üblichen Sinne abgestürzt ist, sondern die PS4 mehrfach komplett heruntergefahren hat. Das ist nicht das Schlimmste, denn ein anderer Benutzer behauptete, dass im dasselbe passiert sei, wobei sich die Konsole jetzt überhaupt nicht mehr einschalte. Er warnte davo, das Spiel auf PS4 zu spielen, bis dieses Problem behoben ist.

Einige Nutzer schrieben, dass sie mit Sony über das Problem in Kontakt getreten sind und sofort eine Antwort erhalten haben, die ihnen eine Rückerstattung gewährt. Andere indes sagten, dass ihnen eine Rückerstattung bei dem gleichen Problemen verweigert wurde. Sony und Bioware haben das Thema noch nicht offiziell kommentiert, wir haben bei beiden um Kommentar gebeten. Hattet ihr ähnliche Probleme mit Anthem auf PS4?