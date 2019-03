Fetter Teaser zu neuem Splinter Cell in Far Cry: New Dawn

Die Leute waren überzeugt, weil Ubisoft mit relevanter Großzügigkeit diverse Splinter Cell-Referenzen auftauchen ließ, so etwa in Ghost Recon: Wildlands, dass wir ein neues Spiel in der Serie erhalten. Es wurde mit einer Enthüllung zur E3 2018 gerechnet, aber das ist nie passiert. Hat das aber die Teaser gestoppt? Überhaupt nicht.

Far Cry: New Dawn ist das neueste Spiel, das einige handfeste Teaser zu Sam Fisher und Splinter Cell liefert als Easter-Eggs - und Ubisoft war sogar mutig genug, diese Refernezen in einem hauseigenen Easter-Egg-Video auf dem offiziellen deutschen Ubsioft-Kanal zu zeigen. Unten sehen Sie die legendäre Brille, die Fisher trägt sowie den ganzen Anzug. Wir sehen zudem in dem Frachtflugzeug andere Leckereien wie Notizen und einen Computer, die aus der Serie stammen.

Dies ist alles andere als das erste Mal, dass wir uns auf ein weiteres Splinter Cell-Spiel hingewiesen wurden. Zuletzt sagte die ehemalige Ubisoft-Produzent Jade Raymond in dem untenstehenden Interview vom vergangenen Jahr: "Es gibt ein Design, das wir tatsächlich hatten und an dem wir gearbeitet haben, das wir gemacht hätten. Aber da ich nicht mehr bei Ubisoft bin, kann ich nicht mehr darüber reden und ich weiß nicht, wer dieses Konzept teilen will."

Natürlich werden in diesem Jahr alle Augen auf die E3 gerichtet sein, aber das war letztes Jahr auch der Fall und wir haben nichts bekommen. Mit Splinter Cell: Blacklist aus dem Jahr 2013 ist es nun sechs Jahre her, dass der letzte Eintrag in der Serie erfolgte. Und die Fans sind offensichtlich begierig darauf, in die Fußstapfen des Agenten zu treten. Würdest du gerne ein neues Splinter Cell spielen?