Objects in Space dockt vom Early Access ab

Objects in Space (hier eine feine Vorschau von uns) hat vom Early Access abgedockt und ist nun offiziell für PC, Mac und Linux erhältlich als Version 1.0 des Open-World-Stealth-Games. Objects in Space versetzt uns in eine riesige, offene Welt voller gewaltiger Unternehmen, hinterhältiger Krimineller, korrupter Regierungen und bedrohlicher Piraten. Mitten darunter landen wir als Neuankömmling im Apollo-Cluster, als einzelner Kapitän, der sein Schiff von einem Ort zum anderen führt, Jobs annimmt, wo er sie finden kann, und entscheidet, ob er die Dinge auf legale Weise machen will oder nicht.

Kämpfe in Objects in Space basieren auf U-Boot-Simulatoren, in denen Schiffe Emissionen abgeben, die von nahegelegenen Schiffen erkannt werden können. Spieler müssen ihre Schiffe optimieren und Systeme ein- oder ausschalten, um in einem tödlichen Katz- und Mausspiel zwischen den Sternen versteckt zu bleiben. Spieler interagieren in einer riesigen, vertragsbasierten Wirtschaft, in der Waren transportiert, Bergungsarbeiten durchführt, illegale Substanzen geschmuggelt, Piraterie betrieben wird und vieles mehr. Die Spielwelt ist so konzipiert, dass ein Totalausfall möglich ist. Mehrere Schwierigkeitsgrade für Kampf und Wirtschaft sowie die Anfangsfinanzen ermöglichen es den Spielern, ihre Spiel-Erfahrung anzupassen.

Das Spiel unterstützt Mods und besitzt eine virtuelle Schnittstelle für Arduinos, damit die Spieler zu Hause ihre eigenen physischen Raumschiffbrücken bauen können. Objects in Space wurde von einem kleinen Studio namens Flat Earth Games in Australien entwickelt. Das Spiel befindet sich seit dem 21. Juni 2018 im Early Access.