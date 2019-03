Activision weist 164 Millionen US-Dollar Umsätze mit Destiny aus

Bungie hatte einen ziemlich dramatischen Jahresauftakt, als sie enthüllten, mit Activision zu brechen und die Rechte für Destiny nach Hause ins Studio zu holen. Jetzt hat Niko Partners Analyst Daniel Ahmad etwas geteilt, dass ein interessanter Auszug aus einem Dokument ist, dass die Unternehmen offiziell erreichen mussten bei der Security and Exchange Commission Einreichung im Rahmen der Trennung ihrer Geschäfte. Dort heißt es:

"Im Jahr 2010 ist Activision eine exklusive Beziehung mit Bungie, Inc. ("Bungie") eingegangen, um Spiele im Destiny-Franchise zu veröffentlichen", heißt es in der Anmeldung. "Mit Wirkung zum 31. Dezember 2018 haben Activision und Bungie gemeinsam vereinbart, ihre Publikationsverträge im Zusammenhang mit dem Destiny-Franchise zu beenden. Im Rahmen dieser Kündigung hat sich Activision bereit erklärt, seine Veröffentlichungsrechte für das Destiny-Franchise an Bungie gegen Bargeld zu übertragen und Bungie die laufenden Kundenverpflichtungen von Activision zu übernehmen.

In Zukunft hat Activision keine wesentlichen Rechte oder Pflichten mehr im Zusammenhang mit dem Destiny-Franchise. Als Ergebnis der Vereinbarung zur Beendigung der Beziehung verbuchte das Unternehmen Nettobuchungen, eine wichtige operative Kennzahl, in Höhe von 20 Millionen US-Dollar, GAAP-Umsatzerlöse in Höhe von 164 Millionen US-Dollar und ein GAAP-Betriebsergebnis in Höhe von 91 Millionen US-Dollar für das Geschäftsjahr zum bis 31. Dezember 2018".

Viele Leute nahmen nun an, dass dies bedeutet, dass Bungie die Rechte für den Erlös gekauft hat. Aber ResetEra-Benutzer BadWeddingSpeech hat die Dinge ein wenig geklärt. Kurz gesagt, wie von PCGamesN berichtet, wissen wir nicht genau, was exakt diese Informationen bedeuten, ob diese Zahlen von Bungie an Activision in ihrer Gesamtheit bezahlt wurden oder ob es sich um abgegrenzte Einnahmen infolge der Kündigung handelt, aber das sind dennoch große Zahlen für Activision.

Wir wissen bereits, dass Activision mit den Ergebnissen von Destiny nicht zufrieden war. So scheint es, als ob dies nur ein weiterer Beweis dafür ist, dass diese Aufteilung für beide Parteien vorteilhaft war. Wohin soll Destiny jetzt gehen?