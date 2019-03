Gerücht: Xbox Game Studios kauft Relic Entertainment

Microsoft hat im vergangenen Jahr eine Reihe von externen Studios gekauft, um die Qualität und Quantität der First-Party-Spiele in der Zukunft zu steigern. Microsoft hat jedoch nicht verborgen, dass die Einkaufstour noch nicht abgeschlossen ist. Dem profilierten deutschen Insider Klobrille zufolge wissen wir jetzt, welche Vereinbarung kurz vor dem Abschluss steht. Er verfügt über umfassende Kenntnisse der Pläne der Xbox Division und hat ein Bild gepostet, dass deutlich teasert, dass Relic Entertainment der Kaufliste hinzugefügt wird. Relic wurde zuvor schin in einer Reihe von Berichten nach der letzten E3 erwähnt. Relic hat Company of Heroes und Warhammer 40,000: Dawn of War veröffentlicht.