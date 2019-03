Maschinen-Mensch macht The Curious Expedition 2

Das Studio Maschinen-Mensch (The Curious Expedition) hat bekannt gegeben, dass sie derzeit an einer Fortsetzung des Adventure-Spiels arbeiten. The Curious Expedition 2 soll noch in diesem Jahr in den Steam-Early-Access starten, mit einem "brandneuen Kunststil und verbessertem Gameplay", heißt es seitens der Entwickler. Es soll diesmal mehr Inhalte geben, einschließlich brandneuer Multiplayer-Funktionen, eines grafisch neuartigen Kunststils, mehr Optionen für Spielstile und noch mehr "einzigartigen Geschichten und Charakteren".

Das sind jedoch noch nicht alle guten Nachrichten, die wir in Bezug auf die Serie haben, denn Thunderful hat verkündet, dass The Curious Expedition später in diesem Jahr für Konsole bringt. Obwohl nicht angegeben wurde, welche Konsolen geplant sind, können wir davon ausgehen, dass es sich um PS4, Switch und Xbox One handeln wird.