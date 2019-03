Guillermo del Toro dreht Ninja-Actionfilm mit J.J. Abrams

Der Oscar-prämierte Filmregisseur Guillermo del Toro hat nicht nur rechtzeitig einen puppenanimierten Pinocchio-Film für Netflix veröffentlicht, sondern enthüllt nun bei Variety, dass er an einem Ninja-Film mit J.J. Abrams Produktionsfirma Bad Robot und Paramount arbeitet. Das Werk heißt "Zanbato" und dreht sich um ein junges Mädchen mit tödlichen Kampfkünsten. So schrieb der Regisseur über die Arbeit mit dem Actionfilm und mit Pinocchio über Twitter: "Dies ist eine Entwicklung in den letzten sechs Jahren. Dank des maximalen Sicherheitssystems von J.J. ist es nicht durchgesickert. Wir entwickeln uns immer noch stetig. Bleibt dran, um zu erfahren, welches Projekt als nächstes GEMACHT wird. Pinocchio ist übrigens bereits in der aktiven Prepro in Portland, OR". Im Moment produziert Del Toro auch Scary Stories to Tell in the Dark.