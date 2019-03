Neue Gerüchte zu Bully 2 von Rockstar

In den letzten Jahren gab es viele Gerüchte über ein neues Spiel in der Bully-Serie (Canis Canem Edit in Deutschland) aus dem Hause Rockstar, das sowohl von Industrie- als auch von Gesangsschauspielern durchgesickert ist. Nun hat British Pinewood, die Rockstar bei Sprachaufnahmen helfen, in einem Stellenangebot nach einem "Male School Bully" im Alter von sieben bis 13 Jahren gesucht, um an einem geheimen Softwareprojekt teilzunehmen. Die gesuchten "Mobber" werden als "toxisch" bezeichnet und sie suchen auch nach Schauspielern für einen "unsicheren Jungen". Pinewood selbst wurde wegen der Angelegenheit kontaktiert, sie sagten jedoch nur, dass sie sich nicht dazu äußern können. Klingt verdächtig nach Bully 2 aka Canis Canem Edit 2, oder etwa nicht?