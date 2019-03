Gerücht: Persona 5 als Persona 5S für Nintendo Switch

Anfang des Jahres wurde von Atlus (Persona 5 R) angekündigt, von dem viele glaubten, dass es sich um eine Switch-Version des Spiels handelt (nachdem der Persona 5-Joker für Super Smash Bros. Ultimate angekündigt wurde). Das ist aber nicht der Fall war. Denn nicht nur hat Atlus die Marke Persona 5S registriert - sondern laut Insider Mr. Ohya kommt Persona 5S später in diesem Jahr für Switch und PS4. Via Twitter schrieb Herr Ohya folgendes: "Atlus veröffentlicht Persona 5 als P5S auf Switch / PS4, Herbst 2019" Nun, ob wahr oder nicht, in Anbetracht des unglaublich guten Persona 5 hoffen wir natürlich, dass es wahr ist, damit mehr Menschen an dem Spaß teilnehmen können. Es ist schließlich ein Spiel, das sich bestens für das Handheld eignen würde.