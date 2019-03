Gearbox arbeitet an etwas im Kontext von Brother in Arms

Gearbox Software war in den letzten Jahren ziemlich beschäftigt. Im Moment arbeiten sie jedoch hart an Borderlands 3, einem Spiel, auf das sich viele Menschen freuen und das noch nicht offiziell angekündigt ist. Dies scheint nun jedoch auf der PAX East im Laufe des Monats endlich mal zu passieren. Aber das ist noch nicht alles, an dem das Studio arbeitet. Neulich verrieten sie, dass sie zur PAX etwas gänzlich Neues mitbringen wollen. Nun hat Gearbox-Chef Randy Pitchford via Twitter etwas Licht ins Dunkel gebracht, in dem er schrieb, dass sie an etwas im Kontext Brothers in Arms arbeiten. Allerdings seien sie noch nicht bereit, mehr zu sagen. Was dann auf der PAX East passiert...