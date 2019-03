Chris Avellone arbeitete an Star Wars Jedi: Fallen Order

Als er einem Fan auf Twitter antwortete, verriet der legendäre Rollenspiel-Designer und Autor Chris Avellone, dass er an dem kommenden Star Wars-Spiel von Respawn Entertainment gearbeitet hat und diese Arbeit an Star Wars: The Fallen Jedi abgeschlossen hat. Diese Tatsache war bisher unbekannt. Und immerhin hat Avellone an Klassikern wie Fallout 2, Fallout: New Vegas, Planescape: Torment, Icewind Dale, Baldur's Gate und Neverwinter Nights 2 gearbeitet. Es wird spannend sein zu sehen, was er im Star Wars Universum zubereitet hat.