Erster Season Pass zu Dead or Alive 6 kostet 89,99 Euro

Die Dead or Alive-Serie ist wirklich ein Genre-Klassiker, hat aber im Laufe der Jahre einige Kontroversen erlebt, von spärlich bekleideten Frauen bis hin zu übertriebener Brustphysik. Die Entwickler haben wütende Menschen gesehen, die sich versammelt haben, um das Spiel und seine Schöpfer herauszufordern. Die nun laufende Kontroverse hat jedoch nichts mit der Übersexualisierung zu tun, sondern mit der womöglich etwas zu radikalen Monetarisierung.

Koei Tecmo hat zum neu erschienenen Dead or Alive 6 (hier unsere Kritik) kürzlich den Season Pass detailliert. So wie der "DOA6 Season Pass 1" angeboten wird, kostet er 89,99 Euro (mehr als das Spiel) und liefert 62 Outfits und zwei Kämpfer aus The King of Fighters XIV (darunter Mai Shiranui) einbringen. Der Inhalt wird in Abständen von März bis Juni veröffentlicht und als erstes die beiden Happy Wedding Costume Packs.

Willst du ein paar coole Outfits für deine Kämpfer? Nun, hier kommt die Kontroverse ins Spiel. Dafür sind 89,99 Euro vielleicht doch ein bisschen viel...