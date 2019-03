Kingdom Hearts: The Story So Far Ende März für PS4

Square Enix veröffentlicht Kingdom Hearts: The Story So Far am 29. März 2019 für Playstation 4. Die Sammlung bietet Fans und Neueinsteigern die Möglichkeit, in die umfangreiche Geschichte der Reihe einzutauchen und erneut die magischen Abenteuer von Schlüsselschwertträger Sora, Donald Duck und Goofy zu erleben.

Die Sammlung enthält:

● Kingdom Hearts: HD 1.5 + 2.5 Remix

● Kingdom Hearts: Final Mix

● Kingdom Hearts Re:Chain of Memories

● Kingdom Hearts: 358/2 Days (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

● Kingdom Hearts II: Final Mix

● Kingdom Hearts: Birth by Sleep FINAL MIX

● Kingdom Hearts: Re:coded (in HD überarbeitete Filmsequenzen)

Kingdom Hearts HD 2.8: Final Chapter Prologue

● Kingdom Hearts: Dream Drop Distance HD

● Kingdom Hearts: Birth by Sleep

● Kingdom Hearts: χ Back Cover (Film)