Moto Rush GT für Nintendo Switch mit Labo-Lenkrad-Unterstützung

Moto Rush GT ist bei Baltoro Games für Nintendo Switch in Arbeit und soll im April 2019 erscheinen. Der Clou: Das Motorradrennspiel kommt mit Labo-Lenkrad-Unterstützung für all jene, die das Lenkrad in Nintendo Labo: Variety Kit gebaut haben. Bisher blieben nur Mario Kart 8 Deluxe und das eher lahme integrierte Labo-Rennspiel zur Nutzung des Pappsoielzeugs. Natürlich kann man auch mit Pro Controller und/oder Joy-Cons lenken. Wir kriegen 100 Levels, zwölf anpassabare Bikes und 60 FPS. Schaut mal rein, sieht doch ziemlich nett aus, oder?