Konsolen-Patch für PUBG verspätet sich

Playerunknown's Battlegrounds war früher einmal nur auf dem PC präsent, aber mittlerweile auch voll auf Xbox One und PS4 unterwegs. Was bedeutet, dass Konsolenspieler nun einen guten Teil der Fanbasis bilden. Allerdings hat ein kürzlich veröffentlichter Beitrag auf der Website des Entwicklers gezeigt, dass sich der neue Konsolen-Patch, der gestern eigentlich live gehen sollte, nun auf den 5. März verschoben ist, da es angeblich "technische Probleme gab, die zu weiteren Schäden an der Spielstabilität führen würden".

Das Vikendi-Update im Januar hat Performance-Probleme mit sich gebracht, und dieser Patch möchte diese beheben, unter anderem mit einem Update vom 27. Februar für Xbox-Spieler, was bedeutet, dass sie nun an ihre lokale Region angepasst werden, es sei denn, dieser Matchmaking-Pool ist zu klein. Dies sollte die zuvor gemeldeten Probleme mit hohen Pings, Lag und mehr stoppen. Das Team entschuldigt sich für die Verspätung und fügt hinzu, dass ein "Zeichen unserer Wertschätzung" auf dem Weg ist, wobei weitere Details folgen, wenn der Patch vom 5. März näher rückt.