Little Friends: Dogs and Cats kuschelt sich auf Nintendo Switch

Erinnerst du dich an Nintendogs? Früher war es der hei0e Scheiß, sich um ein virtuelles Haustier auf dem Nintendo DS zu kümmern - und dann verschwand das Phänomen (und alle digitalen Haustiere vereinsamten!). Nun gibt es neue Tierchen. Sold Out veröffentlicht in diesem Frühjahr Little Friends: Dogs and Cats für Nintendo Switch in Europa und Nordamerika. Wir dürfen aus sechs Welpenrassen und drei Kätzchen wählen, sie dann füttern, mit ihnen spielen und sie natürlich verkleiden, wie du im Trailer und den Screenshots unten sehen kannst.

Es geht auch nicht nur um das Leben zu Hause, denn wir müssen mit den Hunden spazieren gehen und können sogar an einem Frisbee-Turnier teilnehmen. Es gibt über 600 Gadgets, also sollte es keinen Mangel an Auswahl geben. Wir können bis zu drei Haustiere gleichzeitig haben, oder wenn das nicht ausreicht, gibt es ein Hotel für bis zu 12 Tiere, die wir alle in Bezug auf Persönlichkeit und Vorlieben kennenlernen können. Und: Wollt ihr euch unterwegs wieder um virtuelle Haustiere kümmern?