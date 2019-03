Dissidia Final Fantasy NT gratis zum Ausprobieren für PS4 und PC

Square Enix freut sich bekannt zu geben, dass die Dissidia Final Fantasy NT Free Edition ab dem 12. März 2019 für PC via Steam und Playstation 4 erhältlich ist. Erstmals dürfen nun auch Steam-Nutzer ihr Talent in den packenden Online-Mehrspielerkämpfen mit über 25 einzigartigen Helden beweisen.

Mit der Gratisausgabe können Spieler das Spiel kostenlos ausprobieren. Die auswählbaren Charaktere werden dabei wöchentlich ausgewechselt. Außerdem können Spieler der online in Dreierteams gegeneinander antreten. Individuelle Charaktere und Waffen können separat gekauft werden, wenn Spieler ihre Lieblingscharaktere nutzen wollen, obwohl diese nicht mehr Teil der Rotation sind.

Dissidia Final Fantasy NT wurde in Zusammenarbeit mit Team Ninja von Koei Tecmo entwickelt und ist ein einzigartiges, teambasiertes Kampfspiel, in dem Spieler zusammenarbeiten müssen, um ihre Gegner zu besiegen. Mit Charakteren aus der Final Fantasy-Reihe, mächtigen Beschwörungen, Online- und Offline-Spielmodi, umfangreicher Charakteranpassung und einer brandneuen Story will Dissidia Final Fantasy NT ein breites Publikum ansprechen. Dissidia Final Fantasy NT ist als vollständiges Spiel bereits auf Playstation 4 erhältlich. Die Gratisversion erscheint am 12. März 2019.