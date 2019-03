Der US-Entwickler Gearbox Software bringt "nie gesehene Enthüllungen" zur PAX East mit. Was dahinter steckt, lässt sich nicht sinnvoll erahnen. Borderlands 3 wird es eher nicht sein, schon eher etwas ganz Neues. Gearbox hat ein zweistündiges Panel namens "Gearbox Main Theater Show", das am 28. März läuft im Rahmen der PAX East. Was denkt ihr, das die Entwickler in der Tasche haben könnten?