Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered bei PEGI aufgetaucht

Call of Duty: Modern Warfare Remastered endete als großer Erfolg für Activision, so dass es nicht lange dauerte, bis wir anfingen, Gerüchte über Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered zu hören. Tatsächlich schienen sowohl ein Amazon-Listing als auch mehrere Gerüchte es fast zu bestätigen. Activision weigerte sich jedoch, es zu bestätigen. Und wir haben seitdem nichts Bemerkenswertes mehr darüber gehört. Bis jetzt.

PEGI, das Pan European Game Information Board, war etwas zu eifrig beim Veröffentlichungsknopf und hat Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered nun eingestuft. Das ist in unserer Welt so ziemlich eine Bestätigung, denn PEGI ist sehr zuverlässig und macht so etwas nie aus dem Nichts.

Da der Remaster nun quasi offiziell bestätigt ist, haben wir nur vier Fragen: Bedeutet das, dass die Gerüchte, dass es nur um Einzelspieler ging, wahr waren? Wird das umstrittene Russland-Level noch vorhanden sein? Wird der Remaster getrennt verkauft? Und wann ist das Veröffentlichungsdatum?