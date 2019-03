U-Boot-Koop-Multiplayer-Simulation Barotrauma von Daedalic enthüllt

Daedalic Entertainment arbeitet zusammen mit dem finnischen Entwickler FakeFish an Barotrauma. Im Spiel kämpft eine U-Boot-Crew ums Überleben unter der Wasseroberfläche - und das auf einem entfernten Mond unseres Sonnensystems. Klingt verrückt? Ist es auch: In Barotrauma managen bis zu 16 Spieler komplexe U-Boot-Systeme, um bei eisigen Temperaturen einen außerirdischen Ozean zu erkunden. Die Koop-Multiplayer-Simulation erscheint im Frühjahr 2019 im Early Access auf Steam.

Barotrauma spielt in der nahen Zukunft, wo furchtlose Abenteurer ins Weltall geflüchtet sind und sich auf dem wasserreichen Jupitermond Europa niedergelassen haben. In der unwirtlichen Umgebung ist menschliches Leben nur unter der gefrorenen Meeresoberfläche möglich. Dort kommt die (hoffentlich) mutige U-Boot-Crew zum Einsatz. Allerdings sind es nicht nur Menschen, die in der Tiefe ums Überleben kämpfen...

Als Mitglied einer U-Boot-Crew sind die Spieler damit beauftragt, das Schiff durch gefährliche Umgebungen zu steuern, Alien-Ruinen zu erkunden und schwierige Missionen zu meistern. Dabei müssen sie allerlei Schiffssysteme managen, wie den Kernreaktor, Sonar, Geschütze, Maschinen und mehr. Ein komplexes Crafting-System dient zum Erschaffen von Werkzeugen, Medizin oder Waffen.

Schnelles und strategisches Handeln ist unerlässlich, besonders wenn unerwartete Katastrophen eintreten. Neben der Rolle des Kapitäns stehen vier verschiedene Charakterklassen zur Verfügung (Techniker, Mechaniker, Arzt und Assistent) und bis zu 16 Spieler können sich zu einer Mannschaft zusammenschließen. Durch die prozedural generierten Level und Events entsteht nahezu unendlicher, adrenalingeladener Spielspaß - ob man sich nun selbst mit Freunden in die Tiefen stürzt oder anderen bei ihrem irren Treiben einfach nur zusieht.

Wir haben einen Trailer und ein paar Screenshots.