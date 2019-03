Ghost Giant mit festem Termin exklusiv für PSVR

Publisher Thunderful hat bestätigt, dass Ghost Giant exklusiv für Playstation VR am 16. April 2019 seinen digitalen Start feiert. Die von Perp Games veröffentlichte physische Version ist für eine globale Veröffentlichung am 19. April vorgesehen. Ursprünglich auf der E3 vorgestellt, ist Ghost Giant einer der PS-Exklusivtitel des Jahres. Ghost Giant kommt von Zoink Games, den Entwicklern hinter Stick It to the Man, Fe und Flipping Death.