Golf With Your Friends locht bei Team 17 ein

Team 17 hat enthüllt, dass Golf With Your Friends beim hauseigenen Spiele-Label veröffentlicht wird. Sie sind damit kreativer Partner bei der Entwicklung des EarlyAccess-Titels am PC und Publisher in einem. Das alles funktioniert ähnlich wie bei der Mitentwicklung von Overcooked 2, obwohl dies das erste Mal ist, dass sie mit einem Spiel an Bord sind, das nicht zuerst über ihr Label veröffentlicht wurde. Aktuell gibt es bereits sieben Plätze mit je 18 Löchern, aber Team 17 wird helfen, den Inhalt zu erweitern und weiter zu verbessern. Ein brandneuer Trailer ist unten zu sehen, ebenso wie einige Screenshots aus dem Early Access. Ist das eine gute Partnerschaft für Team 17?