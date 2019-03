To the Moon landet im Sommer auf Nintendo Switch

Freebird Games und XD Network haben bekannt gegeben, dass To the Moon diesen Sommer auf dem Nintendo Switch erscheinen wird, so dass ein ganz neues Publikum das Spiel spielen kann, das bereits 2011 auf PC veröffentlicht wurde.

Im Spiel arbeiten zwei Ärzte daran, den letzten Wunsch eines Sterbenden zu erfüllen, indem sie seine Erinnerungen durcharbeiten. Es ist ein ruhiges Spiel ohne Kampf und erzählt eine emotionale Geschichte. "Selbst unter einem so führenden Freemium-Markt ist es nie zu spät, diese herzzerreißende Geschichte einer ganz neuen Gruppe von Spielern näher zu bringen", sagt Shen Shen Sheng, CTO und Entwicklungsleiter der Switch-Version von XD Network.