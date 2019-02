Skylanders Ring of Heroes für iOS and Android veröffentlicht

Com2uS gibt die Veröffentlichung von Skylanders Ring of Heroes bekannt. Das Spiel erscheint in 120 Ländern weltweit und ist als Download im Google Play Store sowie im Apple App Store erhältlich. Das Mobile-RPG lässt uns als Portalmeister in ein Abenteuer ziehen, um den Schurken Kaos zu finden und das gestohlene Buch der Finsteren Magie zurückzuholen.

Spieler erleben die zehnteilige Geschichte, lenken ihre liebsten Charaktere, stellen sich Herausforderungen in Verliesen oder kämpfen sich an die Spitze des weltweiten PvP. Mit zehn Elementen und einer Vielzahl von möglichen Skill-Kombinationen ergeben sich reihenweise Möglichkeiten, Taktiken zu erproben und so die passenden strategischen Antworten auf die Herausforderungen des Spiels im PvP und PvE zu finden.