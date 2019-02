Talisman-Brettspiel zu Kingdom Hearts III unterwegs

Begeisterter Tabletop-Spieler? Und ein Fan von Kingdom Hearts III? Dnn wird dich das kommende Tabletop-Spiel "Talisman: Kingdom Hearts Edition" erfreuen. USAopoly wird das Spiel veröffentlichen. Die spezielle Edition wird an verschiedenen Orten stattfinden, die von den magischen Disney-Welten inspiriert sind, so dass die Spieler auf der Suche nach Stärke und Magie sind, um sich mit den Herzlosen zu beschäftigen und sie daran zu hindern, die Welt in der Dunkelheit zu bedecken. Das Spiel wird von zwei bis sechs Spielern gespielt und beinhaltet beliebte Charaktere aus dem Franchise wie Sora, Goofy, King Mickey, Kairi und Riku und anderen. Das Spiel wird mit benutzerdefinierten sechsseitigen Würfeln, Token und Karten geliefert, die das Kingdom Hearts-Feeling bereichern und wird später in diesem Jahr in Nordamerika und Europa veröffentlicht.