Battle Royale für Halo Infinite angedeutet

Battle Royale eroberte schnell die Gaming-Welt und ist immer noch außergewöhnlich stark nachgefragt. In einem Interview mit GameSpot sprach nun Halo-Chefentwicklerin Bonnie Ross ein wenig über die bevorstehende Veröffentlichung des Franchise Halo Infinite. Sie nannte das Spiel einen "spirituellen Neustart" des Halo-Franchise, der einen Schritt zurück von den beiden vorherigen Spielen der Serie machte.

In Bezug auf den Battle-Royale-Modus erwähnte Ross jedoch auch, dass sie Respawn Entertainments Apex Legends mehr mit Halo vergleicht als andere Spiele des Genres, was ein Hinweis auf einen möglichen Halo-Battle-Royale sein könnte. Ross fügte dem Gerücht noch etwas Zunder hinzu, indem sie sagte: "Wir haben ständig Gespräche darüber, was das Richtige ist," und fügte hinzu, dass die Sandbox-Umgebung von Halo und seinem Multiplayer viele verschiedene Spielmodi zulässt. Möglicherweise eben auch Battle Royale. Würde das in eurer Welt passen?