Star Wars Jedi: Fallen Order wird im April gezeigt

Nachdem wir lange Zeit nicht viel von Respawn Entertainment im Kontext des kommendem Star Wars-Spiel gesehen haben, scheint es, dass wir bei der großen Fanveranstaltung Star Wars Experience im April neue Informationen zu Star Wars Jedi: Fallen Order erhalten. Das Spiel, das noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, wird am 13. April 2019 erstmals offiziell am Standort Chicago gezeigt, was angesichts der Tatsache, dass die Besucher bereits große Fans des Franchise sind, sinnvoll ist. Die Ankündigung erfolgte via Twitter. Freust du dich auf weitere Informationen über das Game?