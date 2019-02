Ubisoft detailliert Roadmap für The Division 2

Ubisofts bevorstehendes Action-RPG The Division 2 hat gerade seine Roadmap für die Zeit nach dem Launch erhalten, obwohl das Spiel noch nicht veröffentlicht wurde. Das erste Ereignis, das getroffen wird, ist die herausfordernde Festung Tidal Basin, die von der Fraktion Black Tusk gehalten wird. Following Tidal Basin ist der erste Überfall mit acht Spielern in der Geschichte von The Division Operation Dark Hours.

In diesem Jahr kommen auch drei neue Episoden in The Division 2, mit kostenlosen Updates wichtiger Inhalte, die zusätzliche Erzählungen und Missionen, neue PvP- und PvE-Modi sowie drei neue Spezialisierungen enthalten. Die erste kostenlose Episode, DC Outskirts Expeditions, führt den Spieler an den Stadtrand von Washington, um für die Befreiung der Stadt zu kämpfen, und fügt zwei zusätzliche Hauptmissionen hinzu. The Division 2 wird auch einen neuen Spielmodus hinzufügen, in dem Agenten gezwungen werden, das Schicksal eines verlorenen Konvois zu untersuchen.

Die zweite freie Episode, Pentagon The Last Castle, bringt mehr Hauptmissionen und stellt eine neue Erfahrung vor, die Agenten dazu bringt, das Pentagon zu stürmen und Geheimnisse des Wahrzeichens zu enthüllen.

Die dritte und letzte Episode für das Jahr wird das erste Kapitel der Handlung von The Division 2 abschließen und eine Grundlage für zukünftige Inhalte schaffen. Außerdem werden drei neue Spezialisierungen eingeführt, die jeweils eine neue Signaturwaffe und einen neuen Skillbaum für jede der drei Spezialisierungen enthalten.

Die Episoden sollen im Sommer, Herbst und Winter veröffentlicht werden, und Besitzer des Season Pass erhalten eine Woche früher Zugang zu den Inhalten sowie sofortigen Zugang zu Spezialisierungen, wenn sie veröffentlicht werden und acht klassifizierte Aufgaben, die mehr über den Fall der Stadt, Base of Operations-Projekte, mehr Kopfgeldziele, mehr Trophäen sowie einzigartige Anpassungsgegenstände enthüllen.