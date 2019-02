Lamborghini Huracán EVO Spyder rast in Asphalt 9: Legends

Gameloft, und der italienische Autohersteller Automobili Lamborghini kündigen eine exklusive Erweiterung ihrer Partnerschaft an: Am 5. März 2019 wird Lamborghinis Huracán EVO Spyder im Rahmen des Genfer Autosalons der Öffentlichkeit vorgestellt - parallel dazu geht der Huracán EVO Spyder in Asphalt 9: Legends an den Start.

Am 8. März startet Gameloft ein zweiwöchiges In-Game Event und Gewinnspiel in Asphalt 9: Legends. Der Lamborghini Huracán EVO Spyder steht nur für kurze Zeit im Game zur Verfügung und erhält besondere Aufmerksamkeit: exklusive Inhalte im Spiel für eine exklusive Enthüllung beim Genfer Autosalon. Im Rahmen des In-Game Events können fünf Spieler zudem ein 1/43-Modell des neuen Lamborghini gewinnen.