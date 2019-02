Johnny Cage für Mortal Kombat 11 bestätigt

Warner Bros. und Nethereealm Studios haben einen neuen Gameplay-Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht. In der Hauptrolle: Johnny Cage - ein klassischer Charakter und Fan-Liebling. Der spröde Action-Star und Kampfsportler kehrt älter und mit etwas weiserer Einstellung zurück. Er hat aber nichts von seiner typischen, bissigen Schlagfertigkeit eingebüßt und lässt keinen Zweifel daran, dass er immer noch die Nummer eins ist. Cage kämpft jetzt gegen übermächtige Gegner, um das Erdenreich zu retten und zu beweisen, dass er im echten Leben noch viel furchtloser ist als auf der Leinwand. Johnny Cage ist der neueste spielbare Charakter, der sich neben Scorpion, Raiden, Sub-Zero, Sonya Blade, Skarlet, Baraka, Geras, Kano, D`Vorah, Kabal und Jade in die wachsende Anzahl von Kämpfern in Mortal Kombat 11 einreiht.