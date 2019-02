Microsoft enthüllt Games with Gold für März 2019

Es ist wieder die Zeit des Monats, in der Spieler auf der ganzen Welt zusammenkommen, um zu sehen, welche Spiele für die Abonnenten der verschiedenen Konsolen-Live-Programme kostenlos sein werden. Die kostenlosen Spiele dieses Monats für Xbox Live Gold-Abonnenten im Rahmen des Programms Games with Gold sind:

für Xbox One Adventure Time: Pirates of the Enchiridion (verfügbar im ganzen Monat März) und Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 (verfügbar vom 16. März bis 15. April).

für Xbox 360, die über das Xbox-Abwärtskompatibilitätsprogramm spielbar sind, Star Wars: Republic Commando (verfügbar vom 1. März bis 15. März) und Metal Gear Rising: Revengeance (verfügbar vom 16. März bis 31. März).