Call of Duty: Modern Warfare Remastered und The Witness gratis mit PS Plus im März 2019

Das PS Plus-Angebot des nächsten Monats wird sich etwas von dem unterscheiden, was wir in der Vergangenheit erhalten haben, da dies der erste Monat ist, in dem Sony keine PS3- oder Vita-Spiele als Teil des Abonnementsdienstes aufgenommen hat.

Diese Verschiebung hat dazu geführt, dass der Plattformbesitzer in der Lage war, seine Energien in die Sicherung von zwei größeren Titeln zu investieren, und sie haben sich in dieser Hinsicht absolut bewährt, indem sie nichts anderes anbieten Call of Duty: Modern Warfare Remastered und das grandiose Abenteuerspiel The Witness.

Beide Spiele stehen PS Plus-Abonnenten ab dem 5. März zum Download zur Verfügung - also haben bis zum 4. März Zeit, die PS4-Titel des letzten Monats herunterzuladen (For Honor und Hitman) zu ziehen.