Pokémon Schild und Pokémon Schwert starten Ende 2019 auf Nintendo Switch

Game Freak haben soeben die beiden nächsten Pokémon-Spielversionen vorgestellt: Pokémon Schild und Pokémon Schwert. Die zwei Games werden Ende 2019 exklusiv für die Nintendo Switch erscheinen und uns die achte Generation der Kreaturen vorstellen. Als unerfahrener Trainer mit dem Ziel, der Pokémon-Champion zu werden, erkunden wir die bislang unbekannte Galar-Region, die ländliche Bereiche, verschneite Berge und geschäftige Städte bietet. Die drei Starter-Pokémon wurden bereits vorgestellt: Einen Pflanzen-Affen Chimpep, das feurige Häschen Hopplo und die Wasserechse Memmeon. Was bereits an Gameplay gezeigt wurde, hat einen vielversprechenden Eindruck hinterlassen und scheint im Vergleich zu Pokémon Let's Go Pikachu/Let's Go Evoli grafisch noch einmal einen Sprung gemacht zu haben. Die feste Kameraperspektive scheint allerdings noch immer nicht der Vergangenheit anzugehören.