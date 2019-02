Kurzfristiger Pokémon-Livestream mit unbekannter Ankündigung

Nintendo hat offiziell offenbart, dass wir heute um 15 Uhr einen Pokémon Direct Livestream zu sehen bekommen werden, der uns sieben Minuten lang neue Informationen verspricht. Das ist eine eher kurze Zeit. Und wir haben keine Ahnung, was es zu sehen gegen wird. Aber die Erwartung ist, dass wir mehr von dem neuen Pokémon-Spiel sehen könnten, das in diesem Jahr erwartet wird. Was für ein Tag, um es auch zu veranstalten, denn es ist schließlich heute auch großer Pokémon-Tag, etwas, das Niantic auch in Pokémon Go gebührend feiert, indem es die Häufigkeit der Kanto-Region-Pokémon in der Welt erhöht.