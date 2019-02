Baptiste als Held nun testweise in Overwatch spielbar

der 30 Held für Overwatch ist ein Heiler, ein Sanitäter, aber ganz bestimmt kein Schutzengel. Jean-Baptiste Augustin ist ein erfahrener Feldsanitäter, der mit experimenteller Heiltechnologie ausgerüstet ist. Auch in der Hitze des Gefechts hält Baptiste Verbündete am Leben und neutralisiert Bedrohungen. Baptiste kann jetzt auf PC in der öffentlichen Testregion (PTR) angespielt werden.

Biografie

Name: Jean-Baptiste Augustin

Alter: 36

Beruf: Feldsanitäter

Operationsbasis: Tortuga, Haiti (ehemals)

Zugehörigkeit: Karibische Koalition (ehemals), Talon (ehemals)

Fähigkeiten

Biotikwerfer - Baptistes Biotikwerfer gibt Dreiersalven mit hoher Präzision und geringem Rückstoß ab, die hohen Schaden verursachen. Als sekundärer Feuermodus können Granaten abgefeuert werden, die Verbündete in der Nähe des Einschlags heilen.

Regenerativer Schub - Baptiste aktiviert einen mächtigen regenerativen Schub, der ihn selbst und Verbündete in der Nähe mit der Zeit heilt.

Lebenserhaltungsfeld - Baptiste erzeugt mithilfe eines Generators ein Energiefeld, das bei Verbündeten tödlichen Schaden verhindert. Der Generator ist zerstörbar.

Verstärkungsmatrix (ultimative Fähigkeit) - Baptiste erzeugt eine Matrix, die den Schaden und die Heilung der Projektile von Verbündeten verdoppelt, wenn sie die Matrix durchdringen.

Sprungdüsen (passive Fähigkeit) - Baptiste kann höher springen, wenn er vor dem Sprung in die Hocke geht.