THQ Nordic entschuldigt sich für AMA auf 8chan

Gestern Abend löste THQ Nordic einen Sturm der Entrüstung auf Social Media aus, indem das Unternehmen auf Twitter enthüllte, dass sie eine AMA-Session (Ask Me Anything) auf 8chan veranstalteten. Dazu hieß es auch, "wir haben keine Ahnung warum". Der Grund für die anschließende Kontroverse ist, dass 8chan in der Vergangenheit aus verschiedenen Gründen unter Beschuss geraten ist, unter anderem durch Diskussionen um Kinderpornographie und rechtsradikale Inhalte.

"Die Gelegenheit war hier und wir haben sie genutzt, wir wurden auf sehr freundliche und höfliche Weise angesprochen und waren versichert, dass sich die Person (Danke an Mark) um das böse Zeug kümmern wird. Also, hier sind wir nun", fügte THQ Nordic bei Twitter hinzu.

In den Stunden nach der Ankündigung gab es eine große Gegenreaktion auf Twitter und darüber hinaus zu diesem Schritt, was Philipp Brock - PR & Marketing Direktor der THQ Nordic GmbH dazu zwang, die folgende Erklärung Stunden später zu veröffentlichen:

"Ich habe persönlich diesem AMA zugestimmt, ohne meine angemessene Sorgfaltspflicht zu erfüllen, um die Geschichte und die Kontroverse der Website zu verstehen. Ich dulde keine Kinderpornographie, weiße Vorherrschaft oder Rassismus in irgendeiner Form.

Es tut mir schrecklich leid wegen der Kurzsichtigkeit meiner (!) Entscheidung und ich verspreche, diese Aktivitäten in Zukunft viel energischer zu bewerten. Es ging nicht darum, etwas kontroverses zu machen, es ging einfach ion die Luft, und ich bedaure sehr, dass ich es überhaupt erst getan habe."

Die Kontroverse überschattete einige der Antworten, die in der AMA selbst gegeben wurden, einschließlich der Tatsache, dass "wir eigentlich Open-Sourcing einige unserer Sachen betrachten [aber] es ist ein schwieriger Prozess, da wir die Rechte vollständig klären müssen".

Diejenigen, die auf Neuigkeiten über Timesplitters hoffen, erhielten jedoch die folgende Nachricht: "Timesplitters ist Eigentum von Koch Media und sie werden diese Dinge in Ordnung bringen. Destroy All Humans auf der anderen Seite... wir können noch nicht darüber reden." THQ Nordic sprach auch über die Portierung älterer Konsolentitel auf PC. Ihr Ziel ist es, "Dinge auf so vielen Plattformen wie möglich verfügbar zu machen."