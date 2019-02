Respawn-Topmanager übernimmt bei Ubisoft Blue Byte in Mainz

Ubisoft Blue Byte gibt bekannt, dass David Wightman ab sofort neuer Studio Manager von Ubisoft Blue Byte in Mainz ist. Er übernimmt die Leitung des traditionsreichen Entwicklerstudios in der Mainzer Innenstadt und berichtet an Benedikt Grindel, Managing Director der deutschen Ubisoft-Studios.

David Wightman blickt auf mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Videospielebranche zurück und war zuletzt Head of Development bei Respawn Entertainment in Los Angeles: „Ich freue mich, dass ich in einer so wichtigen Zeit des Wachstums Teil von Ubisoft und Ubisoft Blue Byte werde. In Mainz arbeiten wir an sehr spannenden Marken und wollen unsere Expertise noch weiter ausbauen, um Millionen von Spielern zu erreichen und zu begeistern."

Thomas Pottkämper, der zuvor das Studio geleitet und 1995 unter dem Namen Related Designs mitgegründet hat, übernimmt auf eigenen Wunsch die Position des Studio Operations Manager. Er steht den operativen Abteilungen des Studios vor und berichtet direkt an David Wightman.

„Mit David Wightman übernimmt ein Veteran der Branche die Leitung unseres Mainzer Studios. Er bereichert die große Expertise unseres Teams mit internationalem Knowhow im AAA-Bereich", sagt Benedikt Grindel. „David passt hervorragend zu unserer Ambition, mit Games ‚Made in Germany' weltweit erfolgreich zu sein. Zusammen mit Thomas Pottkämper wird er ein exzellentes Team für die Leitung unseres Studios bilden."

Bei Ubisoft Blue Byte in Mainz arbeiten aktuell 100 Mitarbeiter an großen Ubisoft-Spielen, darunter das Aufbaustrategiespiel Anno 1800, das am 16. April 2019 veröffentlicht wird. Außerdem ist das Studio als Co-Entwickler an den Spielen Rainbow Six: Siege und Beyond Good & Evil 2 beteiligt. Das Mainzer Studio gehört zum deutschen Ubisoft-Studionetzwerk, bestehend aus 450 Mitarbeitern in Düsseldorf, Mainz und Berlin.