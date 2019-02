Overkill's The Walking Dead komplett eingestellt

Man kann mit Sicherheit sagen, dass der schwedische Entwickler und Publisher Starbreeze Sztudios in den letzten Jahren große Probleme hatte. Das Unternehmen hatte wirtschaftlich sehr zu kämpfen und hat sogar Ärger mit der Polizei wegen angeblicher Insidergeschäfte am Aktienmarkt. Als Overkill's The Walking Dead einen miserablen Verkaufsstart hinlegte, dauerte es nicht lange, bis spekuliert wurde, dass das Spiel abgesagt wurde, als Sony und Microsoft die Vorbestellungen von Kunden plötzlich entfernten. Sowohl Publisher als auch Entwickler behaupteten jedoch nur, dass die Konsolenversionen nur verschoben wurden und dass die Vorbestellungen deshalb storniert wurden. Nun, diese Lüge überlebte nur eine Woche lang.

Jetzt hat Skybound Entertainment, das die Rechte am The Walking Dead-Franchise besitzt, offiziell bestätigt, dass Overkill's The Walking Dead nicht nur auf Playstation 4 und Xbox One abgesagt wurde, sondern auch die PC-Version künftig nicht mehr aktualisiert wird. Sie sagen, der Grund dafür sei, dass das Spiel den Erwartungen und Qualitätsanforderungen der Rechteinhaber nicht gerecht wurde. Daher haben sie beschlossen, den Deal mit Starbreeze Studios und Overkill Software zu beenden. Nun bleibt herauszufinden, ob dies bedeutet, dass die Käufer alle ihr Geld zurückbekommen, da das Spiel erst drei Monate alt ist. Wir haben um Kommentar gebeten, die Antworten stehen aus.