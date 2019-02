Funcom arbeitet an Videospiel zu Dune: Der Wüstenplanet

Legendary Entertainment und Herbert Properties LLC haben mit dem norwegischen Entwickler Funcom eine Lizenzvereinbarung zur Entwicklung von Videospielen auf der Grundlage von Frank Herberts Dune geschlossen, eines der bekanntesten Science-Fiction-Universen. Legendary arbeitet am Remake zu Dune: Der Wüstenplanet, die neuerliche Filmadaption des David Lynch-Klassikers wird von Filmemacher Denis Villeneuve inszeniert. Als Schauspieler sind Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Dave Bautista Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Jason Momoa und Javier Bardem engagiert.

Die Entwicklung des ersten Spiels wird noch in diesem Jahr im Osloer Studio von Funcom beginnen. Funcom hat Age of Conan und Conan Exiles abgeliefert. Funcom-CEO Rui Casais sagte: "So viele von uns bei Funcom, auch ich selbst, sind große Fans von Frank Herberts Arbeit und wir freuen uns, die Gelegenheit zu haben, mit Legendary zusammenzuarbeiten, um das legendäre Dune-Universum für Spieler auf der ganzen Welt zum Leben zu erwecken."