Hitman 2 feuert kostenloses Starter-Paket ab

Die erste Mission von Hitman 2 namens Nightcall ist ab sofort kostenlos verfügbar. Der Plan: Neue Spieler anzulocken natürlich. Das "Free Starter Pack" ist ab sofort für PC und Konsolen verfügbar und dient als Einführung in die Welt von Hitman 2. Die Entwickler haben zudem eine Reihe von Updates für das Hauptspiel an den Start gebracht, darunter grafische Änderungen und HDR-Unterstützung, Änderungen im Verhalten der NPC und allgemeine Missionsverbesserungen. Im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass die ersten Verkäufe nicht so gut liefen und im Vergleich zur vorherigen Version, Hitman: Absolution, etwa in Großbritannien um 90 Prozent zurückgingen. Das kostenlose Starter-Paket scheint Teil der laufenden Bemühungen von IO Interactive zu sein, neue Spieler an Bord zu bringen.

Der neue Trailer kann unten angesehen werden und die vollständigen Patch-Notizen sind hier verfügbar.