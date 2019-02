Diablo III-Designer liefert Vorschläge zu Loot-Problemen in Anthem

Anthem ist trotz der zahlreichen Mängel des Spiels ein Spaß (steht jedenfalls in unserer Kritik) - und natürlich ist auch Loot ein Teil des Spielsystems. Wir sind nicht die Einzigen, die in dieser Sache nicht allzu beeindruckt waren, wie diese Seite der Show im Sci-Fi-Shooter gehandhabt wurde. Aber der Travis Day der Pheonix Labs weiß ein oder zwei Dinge darüber, wie Loot an die Spieler verteilt werden sollte, nachdem er bei Blizzard an einem der raumgreifendsten Spiele aller Zeiten gearbeitet hat: Diablo III.

In einem Beitrag auf Reddit lieferte Day so einige praktische Ratschläge dazu, wie Bioware das Beutelsystem verfeinern könnte, um den Spielern mehr Spaß zu schenken.

Zum einen spricht Day über etwas, das er "tote Inschriften" nennt und wie das aktuelle Setup für die Spieler verwirrend sein kann. Er schreibt auch über Risiko vs. Gewinn im Kontext Loot und die variable Herausforderung in den Festungen. Er weist darauf hin, dass die Beute, die bei den drei Festungsmissionen in Anthem fällt, identisch ist, obwohl eine von den Festungen (Tyrant) deutlich einfacher ist als die anderen. Das sei klar eine Entscheidung, die die Spieler auf den Weg des geringsten Widerstandes führt.

Day spricht auch über Schwierigkeiten und wie der Sprung zwischen den Levels für die Spieler zu viel sein kann, besonders wenn sie während der vorherigen Schwierigkeitsstufe obenauf waren, aber nach dem Levelaufstieg dann unter zu starkem Druck stehen, da schwächere Mitglieder des Teams von Kugelschwamm-Gegnern überwältigt werden.

Es gibt einige interessante Einblicke in den Beitrag und es ist klar, dass Anthem noch einen weiten Weg zu gehen hat, wenn es die Spieler davon überzeugen will, dass es langfristig überleben will.