DLC zu Assassin's Creed Odyssey mit Update verbessert

Es gab einige Kontroversen über den "Shadow Heritage"-DLC für Assassin's Creed Odyssey, insbesondere das Ende der zweiten Episode in der Geschichte. Wir werden nicht spoilern und verderben, was passiert und warum es umstritten war, aber wir werden sagen, dass es durch das gestrige Update geändert wurde und dass die Patch-Notes dicke Spoiler enthalten.

Das Schlüsselwort hier ist der Satz "eine Cutscene angepasst und einen Dialog in Shadow Heritage ausgeknipst", aber das ist nicht das einzige Update, das gelandet ist. Wer das Basisspiel mit ein wenig mehr Herausforderung ausprobieren möchte, kann dies beispielsweise über ein New Game+ tun, für den man die Family Quest Line abschließen muss. Sobald du das getan hast, kannst du mit all deinem gespeicherten Fortschritt neu starten.

Dem Fotomodus wurden auch neue Rahmen hinzugefügt, und es wurden Zugänglichkeitsoptionen hinzugefügt, um die Untertitel besser lesbar zu machen. Andere Änderungen beinhalten die Erhöhung des Level-Cap auf 99, das Hinzufügen weiterer Mastery-Level und natürlich verschiedene Bugfixes.