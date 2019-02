Cooles Sonic the Hedgehog-Set bei Lego Ideas im Rennen

Sonic the Hedgehog und Lego haben sich in der Vergangenheit schon einmal kurz miteinander verbunden, mit einem kleinen Set und einer Welt in Lego Dimensions. Das könnte sich ändern, den jetzt ist ein brandneuer Vorschlag auf der Lego Ideas Website aufgetaucht, wo ein größeres Set vorgeschlagen wird. Das Set basiert auf Sonic Mania, das die klassischen Konzepte wiederbelebt, die wir auf dem Mega Drive in den ursprünglichen Plattformern gesehen haben. Dieses Set von Toastergrl repliziert den klassischen Stil vom Layout der Green Hill Zone bis hin zur Box mit einem zusätzlichen Leben - und enthält sogar einen riesigen Eggman, der für Sonic eine Bedrohung darstellt.

Im Set gibt es einen klassischen Sonic sowie einen "running blur" Build, sowie drei Flickies, einen Motobug und Eggman selbst (abgesehen von seinem Mech). Zwei Module sind ein Teil davon, und es gibt 612 Legoteile mit 11 bedruckten Steinen. Ein Lego Technic Hebel ermöglicht es uns sogar, Sonic mit der Feder zu starten, genau wie im Spiel. Aktuell hat das Set knapp 1300 Supporter, 10.000 Unterstützer müssen es werden, damit es bei Lego auf dem radar auftaucht, um vielleicht tatsächlich produziert zu werden.