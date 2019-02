Max Payne 3 sollte ursprünglich in Russland spielen

Max Payne 3 ließ uns mit dem harten Ex-Cop im Jahr 2012 aus Amerika bis nach Brasilien reisen. Aber es hätte eigentlich anders laufen sollen. Ein Max Payne-Fan namens PayneToTheMax behauptet nun, Insider-Informationen gefunden zu haben, die darauf hindeuten, dass das Spiel ursprünglich in Russland stattfinden sollte.

Eine Konzeptzeichnung, die ihr unten sehen könnt, wurde ursprünglich auf Reddit entdeckt und stammt aus den Jahren 2005/2006. Hier sehen wir die Charaktere Motocade, Boris, The Butcher und The Angel, die anscheinend in den GTA Forums fälschlicherweise mit einem völlig neues Spiel namens Motocade in Verbindung gebracht wurde. Diese Informationen stammen anscheinend von Johannes Mucke, der früher als leitender Concept Artist für Rockstar Wien arbeitete. Er sagt, dass, als das Studio geschlossen wurde, das Projekt nach Rockstar North verlegt wurde, die es zu dem Spiel machten, das wir heute kennen. Hättest du das Spiel gerne in Russland gesehen?