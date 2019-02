Magischer DLC für Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs

Bandai Namco hat einen neuen DLC für Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs angekündigt. Der DLC namens "Magische Erinnerungen" für PS4 und Steam erscheint am 19. März 2019. Er ist im Season Pass inkludiert, kann aber auch separat für 9,99 Euro erworben werden. Wir können in ein neues Abenteuer mit Evan und seinen Freunden aufbrechen sowie zwei neue Kampftechniken und das neue Kolosseum entdecken. Fans des ersten Teils, Ni no Kuni: Fluch der weißen Königin, werden die Rückkehr des „Hasenmanns" bemerken. Diese rätselhafte Figur erscheint nur in Träumen und wird Ausgangspunkt eines komplett neuen Abenteuers.

"Wir von Level-5 haben die vergangenen Monate unerlässlich daran gearbeitet, neue Inhalte für Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs zu finalisieren", sagt Akihiro Hino, CEO von des Studios. "Daher freuen wir uns, mitteilen zu können, dass ein neues Kapitel veröffentlicht wird. Wir wissen die Geduld unserer Fans zu schätzen und werden bald mehr Informationen teilen.